اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 06:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة إيطالية تعرب عن ثقتها في استئناف الأنشطة الاقتصادية الشهر القادم

السبت، 10 أبريل 2021 05:00 ص
وزيرة إيطالية تعرب عن ثقتها في استئناف الأنشطة الاقتصادية الشهر القادم حكومة ايطاليا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعربت وزيرة الشؤون الإقليمية في الحكومة الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، عن ثقتها في استئناف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد في شهر مايو القادم.
 
وقالت جيلميني - وفقا لوكالة أكي الإيطالية الجمعة - "في هذا الشهر قدمنا إشارة في هذا الاتجاه باستئناف الدراسة من دور الحضانة إلى الصف الأول للمدارس الإعدادية، حتى في الأقاليم المصنفة باللون الأحمر، ونأمل أن نكون قادرين على فتح أنشطة أخرى وشهر مايو سيكون شهر الأنشطة الاقتصادية".
 
وأضافت "آمل بالتمكن من البدء في تخفيف بعض الإجراءات التقييدية حتى في هذا الشهر، إذا انخفضت عدوى كوفيد-19، وارتفعت تغطية حملة التطعيم لكبار السن والفئات الضعيفة صحيا، أنا واثقة من أن هذه الأسابيع ستكون الأخيرة فيما يتعلق بالقيود والمعاناة".
 

ايطاليا

الانشطة الاقتصادية فى ايطاليا

الحكومة الايطالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة