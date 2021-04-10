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مصدر أمنى ينفى شائعة صاحب مطعم بالضغط عليه لمشاركة ضابط

السبت، 10 أبريل 2021 12:04 م
مصدر أمنى ينفى شائعة صاحب مطعم بالضغط عليه لمشاركة ضابط شائعات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر فيه (مالك مطعم –  - مقيم بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا) إدعى خلاله قيام ضباط وحدة البحث الجنائى بالمركز بالضغط عليه لمشاركة أحدهم فى المطعم الخاص به ، فضلاً عن قيامهم بضبط شقيقه وإحتجازه بالمركز لإجباره على تنفيذ ذلك.

 

ومن خلال الفحص تبين عدم صحة إدعائه وأن المذكور من العناصر الجنائية سبق إتهامه فى عدة قضايا وصادر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وشقيقه فى قضايا مشاجرة، وقيامه ببث الفيديو المشار إليه لجذب تعاطف المواطنين وعدم ضبطه وإخلاء سبيله.

 

 


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