مسئول بالصحة الأردنية:26 % من مصابى كورونا لا تظهر عليهم أعراض

كتب : أحمد علوى

أكد مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل أن هناك نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهر بصورة خفيفة.

وأشار، إلى أنه "لم تسجل حالات إنفلونزا ورشح هذا العام نتيجة ارتفاع عدد المطاعيم المضادة وزيادة الالتزام بالوقاية الصحية، وانتشار فيروس كورونا".

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 659 ألف إصابة، و7646 حالة وفاة.