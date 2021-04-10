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لص المرج: أكسر أبواب الشقق بـ"عتلة حديد" بعد مغادرة قاطنيها لأسرق كل ثمين

السبت، 10 أبريل 2021 01:00 ص
لص المرج: أكسر أبواب الشقق بـ"عتلة حديد" بعد مغادرة قاطنيها لأسرق كل ثمين سرقة _ ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل باعترافات تفصيلية لرجال المباحث بعد القبض عليه بتهمة سرقة محتويات شقة فى منطقة المرج، وقال المتهم إنه تخصص فى سرقة كل غال من الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من قاطنيها، حيث يكسر الأبواب ويستولى على الثمين فيها، لتأمر النيابة بإحالته للمحاكمة الجنائية.

كما اعترف بسرقة 3 مساكن بذات الأسلوب، وإنفاق المبالغ المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتمكن رجال المباحث من القبض على عاطل بتهمة سرقة محتويات شقة بمنطقة المرج، وحرروا محضرا بالواقعة. جاء ذلك عقب تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مواطن لاكتشاف كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته عتلة حديدية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وعليه أمرت النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنح.

 
 

 


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