عاطل بعد ضبطه بالزاوية الحمراء: "اللي كسبته من الهيروين هايتصرف وأنا مسجون"

كتب عبد الله محمود

"تاجرت في المخدرات عشان أكسب فلوس من غير ما اتعب، ولا حد يتحكم فيا في شغل، بس اللى كسبته هصرفه على نفسى وأنا في السجن وكأنى معملتش حاجة". بهذه الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه، بتهمة الإتجار فى المخدرات فى منطقة الزاوية الحمراء.

وقال العاطل فى التحقيقات إنه كان يتاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، مضيفا أنه اتخذ من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا ووكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء قيامه بتوزيع الهيروين على عملائه بأحد الشوارع، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

وأمرت النيابة العامة بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث الزاوية الحمراء بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، إضافة إلى إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث أشتبهوا فى شخص متواجد بأحد الشوارع بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب من خلال الالتفاف من أحد الشوارع الخلفية ، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.