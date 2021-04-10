اليوم السابع
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السبت، 10 أبريل 2021 09:12 م
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صور.. مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى

السبت، 10 أبريل 2021 08:10 م
صور.. مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى
كتب وكالات

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عطل آلاف المحتجين حركة المرور أمام البرلمان الصربى يوم السبت احتجاجا على تقاعس الحكومة عن منع التلوث البيئى الناتج عن صناعات مثل قطاع التعدين.

 

وحمل المحتجون الذين تجمعوا من مختلف أنحاء صربيا لافتات كتب عليها "اقطعوا الفساد والجريمة لا الغابات" و"الشباب يتركون البلاد لأنهم لا يستطيعون التنفس".

وفى السنوات الماضية بدأت صربيا فى بيع مواردها التعدينية لشركات أجنبية رغم معارضة السكان المحليين الذين حذروا من أن زيادة التنقيب عن الخامات المعدنية يمكن أن تؤدى إلى قدر أكبر من التلوث.

 

وفى حين تسعى صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبى فإنها تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتحقيق المعايير البيئية اللازمة لنجاح محاولتها.

 

مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى (1)
مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى

 

مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى (2)
مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى

 

مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى (3)
مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى

 

مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى (4)
مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى

 


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