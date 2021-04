صور.. مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى

عطل آلاف المحتجين حركة المرور أمام البرلمان الصربى يوم السبت احتجاجا على تقاعس الحكومة عن منع التلوث البيئى الناتج عن صناعات مثل قطاع التعدين.

وحمل المحتجون الذين تجمعوا من مختلف أنحاء صربيا لافتات كتب عليها "اقطعوا الفساد والجريمة لا الغابات" و"الشباب يتركون البلاد لأنهم لا يستطيعون التنفس".

Thousands gathering in Belgrade for a protest against what activists say is a looming “ecocalypse” if the Serbian government continues to grant permission to large foreign companies for environmentally damaging projects, incl a new LingLong tyre factory & a planned RioTinto mine. pic.twitter.com/5sqEIREPf8