صور.. مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى

كتب وكالات

عطل آلاف المحتجين حركة المرور أمام البرلمان الصربى يوم السبت احتجاجا على تقاعس الحكومة عن منع التلوث البيئى الناتج عن صناعات مثل قطاع التعدين.

وحمل المحتجون الذين تجمعوا من مختلف أنحاء صربيا لافتات كتب عليها "اقطعوا الفساد والجريمة لا الغابات" و"الشباب يتركون البلاد لأنهم لا يستطيعون التنفس".

Thousands gathering in Belgrade for a protest against what activists say is a looming “ecocalypse” if the Serbian government continues to grant permission to large foreign companies for environmentally damaging projects, incl a new LingLong tyre factory & a planned RioTinto mine. pic.twitter.com/5sqEIREPf8 — Valerie Hopkins (@VALERIEin140) April 10, 2021

وفى السنوات الماضية بدأت صربيا فى بيع مواردها التعدينية لشركات أجنبية رغم معارضة السكان المحليين الذين حذروا من أن زيادة التنقيب عن الخامات المعدنية يمكن أن تؤدى إلى قدر أكبر من التلوث.

وفى حين تسعى صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبى فإنها تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتحقيق المعايير البيئية اللازمة لنجاح محاولتها.



مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى



مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى



مظاهرات حاشدة بمحيط البرلمان الصربى للمطالبة بوقف التلوث البيئى