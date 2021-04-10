تعرف على شروط مسابقة إعلام القاهرة لأفضل الأعمال الإعلامية لرؤية مصر 2030

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز الشروط التى يجب توافرها للمشاركة فى المسابقة:

1- أن يتقدم الراغبون بأعمالهم أيا كان قالبها الفني التي تتناول قضايا التنمية المستدامة وتم نشرها أو إذاعتها أو بثها خلال عام 2020 .

2- يسمح للمشارك أن يتقدم بعملين علي الأكثر علي أن يقدم 4 نسخ من كل عمل.

3-استمرار فترة التقدم بهذه الاعمال حتي نهاية مايو 2021 . 4- يرفق بطلب التقدم سيرة ذاتية للمتقدم. 5- تقوم لجنة متخصصة تضم عددا من الصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصين في التنمية المستدامة وأساتذة الاعلام باختيار الاعمال الفائزة التي سوف يتم تكريم اصحابها في حفل يقام لهذا الغرض.

وكانت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المنتدي، أكدت أن هذه المسابقة تستهدف تشجيع الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي تتم في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030 وتحفزيهم علي بذل المزيد من الجهد لتقديم معالجات متعمقة ومبتكرة وجذابة لهذه المشروعات والقضايا.