اليوم السابع
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تعرف على شروط الأزهر لاعتماد مكاتب تحفيظ القرآن بعد إعادة فتح التقدم

السبت، 10 أبريل 2021 05:00 ص
تعرف على شروط الأزهر لاعتماد مكاتب تحفيظ القرآن بعد إعادة فتح التقدم الأزهر الشريف
كتب ــ لؤى على

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أعاد قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لفتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر الشريف، وذلك لمدة 15 يوماً على أن يكون التقدم أحد أيام " السبت – الاثنين – الثلاثاء"، مع وضع عدد من الشروط على النحو التالى:
 
1۔ طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف ( يحصل عليه من المنطقة الأزهرية ).
 
2- يجب أن يكون المكان موجودا بالفعل عند المعاينة، ويكون التحفيظ فيه قائما.
 
3- يجب ألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين ويكون بالدور الأرضي أو الأول علوي .
 
4- إحضار كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن 15 طالبا ، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات و أقل من 15 سنة.
 
5- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب
 
6- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومى بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب .
 
7- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لزوج صاحبة المكتب إذا كانت سيدة.
 
8-6 صور شخصية للمحفظ + 6 صور شخصية لصاحب العقار.
 
9- عقد بيع أو إيجار للمكتب
 
10- إيصال كهرباء أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار
 
11. عدد 2 صورة مؤهل للمحفظ .
 
 12- عدد 2 صورة المؤهل لصاحب الدار
 
 13- عدد 2 ملف كرتون.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

مكتب تحفيظ القرآن الكريم

القران الكريم

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