اليوم السابع
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الوطنية للصحافة تعلن صرف بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الاثنين المقبل

السبت، 10 أبريل 2021 05:36 م
الوطنية للصحافة تعلن صرف بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الاثنين المقبل عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب ـ محمد السيد

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أبريل، الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله. 
 
كما كشفت الهيئة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر نوفمبر 2019، يوم الاثنين الموافق 12 أبريل، موضحة أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية. 
 
وذكرت الهيئة الوطنية للصحافة، أن ذلك  يأتى في إطار حرص الهيئة على جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.
 
 

الهيئة الوطنية للصحافة

عبد الصادق الشوربجى

المؤسسات القومية

بدل الصحفيين

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