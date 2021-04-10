اليوم السابع
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القبض على 37 متهما بالإتجار في المواد المخدرة بالجيزة

السبت، 10 أبريل 2021 10:53 م
القبض على 37 متهما بالإتجار في المواد المخدرة بالجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إعداد الحملات الأمنية، لتطهير بؤر تجارة المواد المخدرة، والقبض على المتهمين بحيازتها وترويجها بأنحاء المحافظة.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة، من ضبط 37 متهما بحوزتهم كميات من الحشيش، والهيروين، والاستروكس، والأقراص المخدرة، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للإتجار بها، وترويجها بين عملائهم، واستخدام الهواتف في التواصل مع زبائنهم، والمبالغ المالية من حصيلة الترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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