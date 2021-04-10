اليوم السابع
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القبض على مالك صيدلية يروج للمنشطات عبر الواتس آب

السبت، 10 أبريل 2021 04:52 م
القبض على مالك صيدلية يروج للمنشطات عبر الواتس آب حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بعرض منشطات للبيع عبر جروب بتطبيق التواصل الإجتماعى"واتس آب" .

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة ، وتبين أنهما (مالك صيدلية كائنة بمحافظة الغربية – سائق) وبحوزتهما 8 كراتين منشطات بإجمالى 43٫200 ألف قرص مجهولى المصدر، داخل سيارة قيادة المتهم الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 


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