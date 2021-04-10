اليوم السابع
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الإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لآخر فى قضية الخلافات الثأرية بالصف

السبت، 10 أبريل 2021 01:20 م
الإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لآخر فى قضية الخلافات الثأرية بالصف المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان، بالإعدام شنقا لمتهم والسجن المؤبد لآخر في إعادة محاكمتهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
 

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص العائلة الأولى بإطلاق النيران على شخص من العائلة الثانية بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص من العائلة الأولى، الأمر الذى دفع العائلة الثانية بالتوجه لمنازل العائلة الأولى، وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.


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