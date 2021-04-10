الأمن يتخذ الإجراءات القانونية تجاه شخص صفع طفلا فى المنصورة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقطع فيديو، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بالدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على النفس.

ورصدت المتابعة الأمنية قيام أحد الأشخاص (سايس بأحد الميادين في المنصورة)، بالتوجه لنيابة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزته (مقطع فيديو) يظهر فيه (أحد الأشخاص) حال قيامه بصفع (ابنه- 8 سنوات) داخل سوبر ماركت، ما أدى إلى سقوطه أرضاً وعلل ذلك لقيام ابنه (المتعدى عليه) بمطالبته بتحريك السيارة قيادة الشخص الذى قام بالاعتداء وذلك لتوقفها خلف سيارة أخرى أمام السوبر ماركت .

وعلى الفور تم تكثيف جهود الأجهزة الأمنية المعنية من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لتحديد مرتكب الواقعة المشار إليها بمقطع الفيديو، حيث تم الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتم تحديده بالفعل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .