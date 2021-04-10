اليوم السابع
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إحباط تهريب 1000 لتر سولار بسيارة نقل في السويس

السبت، 10 أبريل 2021 04:38 م
إحباط تهريب 1000 لتر سولار بسيارة نقل في السويس سولار - ارشيفية
السويس سيد نون

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تمكنت مباحث التموين فى السويس من إحباط تهريب 1000 لتر سولار مدعم بسيارة نقل. تم التحفظ على السيارة .وكانت مباحث التموين فى السويس، قد تلقت معلومات تفيد بقيام سيارة نقل تحمل مكعبا كبيرا تستخدم فى نقل المواد البترولية بداخلها 1000 لتر سولار تستعد لتهريب تلك الكمية  .

 

خرجت حملة تموينية وتمكنت من ضبط سيارة نقل أثناء سيرها بشارع صلاح نسيم داخل نطاق حى السويس تحمل 1000 لتر سولار .

 

بسؤال السائق عن وجود أى تصريح أو فاتورة تدل على مصدر الحصول على هذه الكمية من السولار، فتبين عدم وجود أى أوراق تدل على مصدر هذه الكمية الامر الذي يعني مخالفة قانون المواد التموينية لهذا الشأن .

 

وتبين ان هذه الكمية كانت تجهز من اجل إعادة بيعها من جديد والتربح من ورائها، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس واحالتها الى النيابة العامة والتى أفادت ببيع كمية السولار المضبوطة والتحفظ على السيارة .


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