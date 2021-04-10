

وأضاف إن العراق من الدول المؤسسة للجامعة العربية ولديها ارتباط وثيق مع الجامعة، كما أنها تدعم الجامعة العربية، معربا عن أمله في أن تطلع القيادة العراقية ،خلال زيارتها للجامعة العربية، على الملحق الإداري الجديد بالجامعة تلك الإضافة الكبيرة لمقر الجامعة التي ساهم فيها العراق، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين الجامعة العربية والعراق ، هذا العضو النشاط الذي يؤيد ويدعم الجامعة العربية في فترة تمر بها الجامعة بصعوبات سواء لأوضاع دولها أو لصعوبات خاصة بتمويل أنشطتها.



وتعهد "أبو الغيط " بالوفاء بأي احتياجات تطلبها العراق من الجامعة العربية ، قائلا: "نأمل للعراق كل الخير حيث استمعنا لأفكار وزير الخارجية في علاقة العراق بجواره على غرار الدول العربية وبالقوى العالمية الكبرى، كما نأمل لكم كل النجاح ونثق في إدارتكم و قدرتكم في التفاعل مع الجميع بما يؤمن مصالح العراق دائما".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، سيلتقي بكبار المسؤولين في العراق ، كما سيقوم بزيارة إلى أربيل للقاء قادة إقليم كردستان ، موجها له الشكر على زيارته للعراق، ومباحثاته المثمرة ، مبديا تطلعه إلى المزيد من اللقاءات .