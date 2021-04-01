اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 07:08 م
خالد صلاح
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مقتل مسلح خطط لعمل إرهابى فى مجمع للوقود غرب العاصمة الروسية موسكو

الخميس، 01 أبريل 2021 06:14 م
مقتل مسلح خطط لعمل إرهابى فى مجمع للوقود غرب العاصمة الروسية موسكو الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة "تفير" غرب العاصمة الروسية بعد تصفية مسلح من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا أثناء عملية اعتقاله، حيث كان يجهز لعمل ارهابي في مجمع وقود. و
وذكر بيان للأمن الروسي اليوم الخميس "أنه تم إحباط عمل إرهابي خطط له أحد المنتمين لتنظيم داعش في إحدى منشآت مجمع الوقود والطاقة في مقاطعة " تفير" غرب موسكو". 
وأضاف البيان، أن مواطنا من آسيا الوسطى يحمل الجنسية الروسية قام رجال الأمن خلال اعتقاله، ومن ثم تم تحييده وتصفيته بإطلاق النار من قبل القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

روسيا

موسكو

مجمع الوقود والطاقة

إحباط هجوم إرهابى فى روسيا

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