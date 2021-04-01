مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق جسر السويس

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة، أثناء عبوره طريق جسر السويس بنطاق مدينة السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بجسر السويس بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .