مساعد وزيرة الصحة: 25 ألف مواطن تلقوا تطعيمات ضد كورونا اليوم

كتب- أحمد صلاح العزب

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إن الشحنة التى تم استقبالها مؤخرا من لقاح استرازينيكا هى الشحنة الأولى من التحالف الدولى للتطعيمات، حيث إن بقية الجرعات المتعاقد عليها من المقرر استقبالها تباعا خلال عام 2021، موضحًا أنه يتم أخذ عينات عشوائية من الشحنة وتحليلها قبل بداية التطعيم.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا من 40 مركزا إلى حوالى 139 مركزا بعد الإقبال الكبير من المواطنين والأطقم الطبية، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن اليوم الخميس هو أعلى الأيام من حيث إقبال المواطنين على مراكز تلقى تطعيم فيروس كورونا، حيث تم تطعيم 25 ألف مواطن على مستوى الجمهورية.

وواصل مجاهد قائلا: "مازالت هناك مباحثات فى مسألة تصنيع اللقاح المصرى وحتى الآن لم يتم الانتهاء من بحث تلك النتائج"، مشيرًا إلى أن مصر من أقل دول العالم من حيث أعداد إصابات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة ومستشفيات العزل جاهزة.