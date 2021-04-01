مؤسسة صحة برازيلية: متوسط إشغال المستشفيات فى البلاد يتجاوز 90%

فاطمة شوقى

أكدت مؤسسة أوزوالدو كروز (فيوكروز)، التابعة لوزارة الصحة البرازيلية، إن الوضع فى البلاد بسبب وباء كورونا أصبح خطير للغاية لدرجة أن متوسط إشغال المستشفيات فى البلاد بأكمله تقريبا يتجاوز 90% ، فى الأسبوع الماضى تعمق الانهيار فى العاصمة برازيليا و17 ولاية أخرى.

وأشارت صحيفة "جى 1" البرازيلية إلى أن الوضع أسوأ مما كان عليه قبل أسبوعين عندما كانت الـ15 ولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان مصنفة باللون الأحمر أى شديدة الخطورة.



البرازيل

وأوضحت الصحيفة، أن البرازيل كسرت رقما قياسيا جديدا للوفيات الذى بلغ 3780 حالة فى يوم واحد، وحذر فيوكروز فى تقريره الأخير من صعوبة توسيع أسرة العناية المركزة الجديدة لمواجهة النمو الحاد فى الطلب.



البرازيل وكورونا

وأشارت المؤسسة البرازيلية إلى أن الوضع يزداد سوءا فبالإضافة إلى وجود ضحايا كورونا الذين ماتوا بسبب عدم العثور على أسرة متاحة بسبب الإشغال الكبير لأسرة العناية المركزة، يوجد أيضا نقص كبير فى الموارد اللازمة لعلاج الوباء فى المستشفيات.



مستشفيات البرازيل

كما أكدت المؤسسة عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد، وقال معهد بوتانتان للطب الحيوى على تويتر إن العلماء تعرفوا على السلالة فى مدينة سوروكابا بالقرب من ساو باولو ويجرون مزيدا من الأبحاث حول الطفرة التي تشبه السلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.