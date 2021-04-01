كشف النقاب عن تمثال جريتا ثونبرج في جامعة وينشستر.. صور

وكالات

تم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي للناشطة جريتا ثونبرج، في جامعة وينشستر على الرغم من أنه وصفه النقاد بـ "مشروع الغرور".

تم وضع تمثال برونزي بقيمة 24000 جنيه إسترليني للناشطة البيئية، 18 عامًا، في حرم جامعة هامبشاير لتعكس قيمها حول الاستدامة والعدالة الاجتماعية .

يُعتقد أنه أول تصوير بالحجم الطبيعي للناشطة السويدية منذ أن اكتسبت اهتمامًا دوليًا من خلال بدء إضراب عن المناخ في المدرسة في عام 2018.





بعد عام من العمل، تم الكشف عن التمثال، وتم تمويله من قبل الجامعة كجزء من تطوير مركز ويست داونز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

تمثال جريتا ثونبرج في وينشستر