اليوم السابع
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كشف النقاب عن تمثال جريتا ثونبرج في جامعة وينشستر.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 12:00 ص
كشف النقاب عن تمثال جريتا ثونبرج في جامعة وينشستر.. صور جريتا ثونبرج
وكالات

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تم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي للناشطة جريتا ثونبرج، في جامعة وينشستر على الرغم من أنه وصفه النقاد بـ "مشروع الغرور".
 
تم وضع تمثال برونزي بقيمة 24000 جنيه إسترليني للناشطة البيئية، 18 عامًا، في حرم جامعة هامبشاير لتعكس قيمها حول الاستدامة والعدالة الاجتماعية .
 
يُعتقد أنه أول تصوير بالحجم الطبيعي للناشطة السويدية منذ أن اكتسبت اهتمامًا دوليًا من خلال بدء إضراب عن المناخ في المدرسة في عام 2018.
 
بعد عام من العمل، تم الكشف عن التمثال، وتم تمويله من قبل الجامعة كجزء من تطوير مركز ويست داونز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

تمثال جريتا ثونبرج في وينشستر
تمثال جريتا ثونبرج في وينشستر

 

السويدية في مجال تغير المناخ جريتا تونبيرج
السويدية في مجال تغير المناخ جريتا تونبيرج

بدأت إضرابًا عن المناخ في المدرسة في عام 2018
بدأت إضرابًا عن المناخ في المدرسة في عام 2018

نساء ينظرن إلى تمثال للناشطة السويدية
نساء ينظرن إلى تمثال للناشطة السويدية

 

 


جريتا ثونبرج

السويد

نشطاء

التلوث البيئي

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