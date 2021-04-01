اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن قرية الدوية ببنى سويف يومى الإثنين والأربعاء المقبلين

الخميس، 01 أبريل 2021 03:30 م
قطع الكهرباء عن قرية الدوية ببنى سويف يومى الإثنين والأربعاء المقبلين قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن قرية الدوية مركز بنى سويف، وذلك على مدار يومى الإثنين 5 أبريل والأربعاء 7 أبريل الأسبوع المقبل اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بمغذى الدوية.

ويتقدم القطاع، باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرارالخدمة بالكفاءة المطلوبة فى هذا المرفق الحيوي،فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.

 

 

 

 


قطع الكهرباء

قرية الدوية

مركز بنى سويف

محافظه بنى سويف

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