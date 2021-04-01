قطع التيار الكهربائى عن 7 قرى بشبين القناطر فى القليوبية السبت المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى شبين القناطر بالقليوبية، لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبين القناطر، السبت المقبل الموافق 3 أبريل 2021، بداية من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى "كفر شبين، وكفر سندوة، والمريج، وكفر طحا، وطحا، ومنشأة الكرام، والأحرار"، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل ساعتين.