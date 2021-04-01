اليوم السابع
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قطع التيار الكهربائى عن 7 قرى بشبين القناطر فى القليوبية السبت المقبل

الخميس، 01 أبريل 2021 09:20 م
قطع التيار الكهربائى عن 7 قرى بشبين القناطر فى القليوبية السبت المقبل قطع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى شبين القناطر بالقليوبية، لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبين القناطر، السبت المقبل الموافق 3 أبريل 2021، بداية من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى "كفر شبين، وكفر سندوة، والمريج، وكفر طحا، وطحا، ومنشأة الكرام، والأحرار"، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل ساعتين.


انقطاع الكهرباء

الكهرباء

قطع الكهرباء في شبين القناطر

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