اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الخميس، 01 أبريل 2021 03:37 م
فصل التيار الكهربائى السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق بالغردقة لأعمال الصيانة الدورية، بعد غد، السبت، لمدة 5 ساعات. 

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق شدوان، ورويال، نسمة أمل، ومجلس المدينة، و تدعيم الموظفين، شارع باتا، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا. 
 
 كما أعلن مركز عمليات المحافظة في بيان له اليوم، أن سيتم فصل التيار عن تقسيم النور يوم الأحد المقبل  لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
 
 

 


فصل التيار الكهربي

الغردقة

صيانة المحولات الدورية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: تركيب عداد مسبوق الدفع بـ99% من المساجد ولا فصل للتيار بعد نفاد الرصيد

الخميس، 01 أبريل 2021 07:30 ص

قبل أسابيع على حلول الشهر المبارك.. خطوات مهمة لخفض فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك فى رمضان.. أبرزها فصل التيار عن الريسيفر والكمبيوتر وشاشة التليفزيون بعد الانتهاء من الاستخدام

الإثنين، 22 مارس 2021 05:00 ص

فصل التيار الكهربى عن بعض مناطق الغردقة .. تعرف عليها

الأحد، 21 مارس 2021 02:00 ص

فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بمركز الخارجة .. اعرف التفاصيل

السبت، 20 مارس 2021 06:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة