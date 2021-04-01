فصل التيار الكهربائى السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق شدوان، ورويال، نسمة أمل، ومجلس المدينة، و تدعيم الموظفين، شارع باتا، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا.

كما أعلن مركز عمليات المحافظة في بيان له اليوم، أن سيتم فصل التيار عن تقسيم النور يوم الأحد المقبل لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.