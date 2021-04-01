اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 01:02 م
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غلق إدارى لـ 6 منشآت طبية خاصة بمدينة شرم الشيخ

الخميس، 01 أبريل 2021 12:43 م
غلق إدارى لـ 6 منشآت طبية خاصة بمدينة شرم الشيخ المضبوطات
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء حملات على بعض من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة شرم الشيخ ، وقد تشكلت لجنة مشتركة برئاسة الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، و الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية وبالاشتراك مع إدارة العلاج الحر وإدارة المعامل ومكافحة العدوى وجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص بمجلس مدينة شرم الشيخ ومأمورية الضرائب.

وأسفرت الحملة عن غلق إدارى لـ 6 منشآت طبية خاصة وتم خلالها غلق وتشميع تلك المنشآت لوجود مخالفات تمثلت في عدم وجود ترخيص ، وعدم وجود مدير فنى ، ووجود اشخاص تعمل بها بدون حمل ترخيص مزاولة مهنة، ووجود مستلزمات طبية وكيمياويات منتهية الصلاحية ، كما تلاحظ وجود مستلزمات طبية خاصة بوزارة الصحة غير مسموح بتداولها خارج معامل الوزارة وجودها بتلك المنشآت، وأيضا عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى والتخلص الآمن للنفايات ، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على السلطات المختصة.


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منشات طبية

ادوية

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صحة جنوب سيناء

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