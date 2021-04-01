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عمره 300 عام.. بيت المساجيرى.. حكاية أقدم منزل فى قلب المدينة الباسلة السويس

الخميس، 01 أبريل 2021 04:00 ص
عمره 300 عام.. بيت المساجيرى.. حكاية أقدم منزل فى قلب المدينة الباسلة السويس بيت المساجيرى
السويس- سيد نون

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"ابن حميدو" من أشهر أفلام الراحل إسماعيل ياسين، والذى تم تصويره وألقى من شرفته المياه على "الباز أفندى" الفنان توفيق الدقن، وما لم يعلمه الكثيرون أن هذا المنزل هو أقدم منزل فى مدن القناة ويصل عمره إلى 300 عام، وكان أحد وسائل الربط الهامة بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا.

بنى المنزل عام 1862 فى عهد محمد سعيد باشا من خلال الشركة الفرنسية les messageries maritimes" وتعنى "البريد السريع" ومن هنا يندرج الاسم " بيت المساجيرى" وكان الهدف من إنشاؤه هو أن يكون مقرًا لنقل الرسائل والأفراد والبضاعة من الشرق الأقصى لأوروبا وذلك قبل حفر قناة السويس وبعد حفر القناة كانت تدار منه الحركة الملاحية واستمر العمل من خلال المبنى حتى تم إنشاء استراحات جديدة للعاملين بمنطقة بورتوفيق.

البيت كان شاهدا على فيلمين من أهم أفلام السينما المصرية وهما فيلم "ابن حميدو" للفنان إسماعيل ياسين ابن السويس حيث تم تصوير بعض أحداث الفيلم داخل البيت وكان من أشهر تلك المشاهد هو مشهد سكب الماء على الفنان توفيق الدقن "الباز أفندى" من إحدى نوافذ المنزل.

البيت يتكون من دورين وكان الدور الأول عبارة عن مخزن لمخلفات السفن والدور الثانى يتكون من غرف ذات مساحة واسعة وكان يوجد بأعلى المبنى الرئيسى عدد اثنين برج خشبى وصارى لا يزال موجود حتى الآن، والذى يحتوى على تليسكوب كبير من خلاله يتم معرفة جنسية السفينة العابرة حيث يدق رنين جرس المبنى لتنبيه العاملين لوصول السفينة ويرتفع علم دولة السفينة بأعلى الصارى الموضوع فوق المبنى، ثم يتحرك عمال الشركة فى لنشات وصنادل بحرية لنقل البضائع المُحملة على السفينة إلى القاهرة عن طريق السكة الحديدية والتى كانت تتواجد فى ذلك الوقت فى شارع بورسعيد.

ويقول عامر عبد الله عبد القادر، مفوض شركة النقل والمحطات التى تدير المنزل، أحد سكان بيت المساجيرى، إن البيت كان مخبًا لأهالى السويس فى خنادق أسفل المنزل من غارات العدوان الثلاثى، وعلاوة على الأحداث السياسية والتاريخية الذى شهدها البيت، وأن البيت يتكون من دورين وكان الدور الأول عبارة عن مخزن المخلفات السفن والدور الثانى يتكون من غرف ذات مساحة واسعة وكان يوجد بأعلى المبنى الرئيسى عدد اثنين برج خشبى وصارى لا يزال موجود حتى الآن، والذى يحتوى على تليسكوب كبير من خلاله يتم معرفة جنسية السفينة العابرة حيث يدق رنين جرس المبنى لتنبيه العاملين لوصول السفينة ويرتفع علم دولة السفينة بأعلى الصارى الموضوع فوق المبنى، ثم يتحرك عمال الشركة فى لنشات وصنادل بحرية لنقل البضائع المُحملة على السفينة ونقلها إلى القاهرة عن طريق السكك الحديدية والتى كانت تتواجد فى ذلك الوقت فى شارع بورسعيد.

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أقدم-منزل-في-السويس
أقدم منزل في السويس

 

أكياس-الدم
أكياس-الدم

 

بيت-المساجيرى-(2)
بيت-المساجيرى-(2)

 

بيت-المساجيرى
بيت-المساجيرى

 


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بيت المساجيرى

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