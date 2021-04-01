طلاب وأساتذة التعليم الفنى يستكملون تطوير وتجميل ميادين وشوارع أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

استكمل طلاب ومعملى مدارس التعليم الفنى بمحافظة أسيوط أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل ابتداء من شارع الهلالى وحتى مبنى قصر ألكسان باشا الذى يجرى ترميمه وتطويره ليصبح متحفًا قوميًا للمحافظة كما تم استكمال الأعمال بشارع الثورة بتخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبى الطريق ودهان سور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل المشاركة فى أعمال التطوير والتجميل.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجة الدعم لطلاب التعليم الفنى والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطط التطوير الموضوعة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للميادين والشوارع الحيوية بجميع مراكز ومدن المحافظة وبخاصة كورنيش النيل الذى تتميز به محافظة أسيوط وإعادة دهان الأسوار والأعمدة والأشجار بإستخدام ألوان ورسومات مستوحاة من التراث الشعبى للمحافظة الذى تتميز به وإبراز الشكل الجمالى لها طبقاً للخطة الموضوعة للتجميل وطالب بتذليل أية عقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التى تقدم خدمات أفضل للمواطنين والاستفادة من طاقات الشباب فى خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفنى لسوق العمل وهو ما يبث روح الولاء والانتماء والأمل فى مستقبل أفضل.

وأشار محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة إلى أن الأعمال مستمرة بالإستعانة بطلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى بمختلف تخصصاتهم فى أعمال التطوير والتجميل لضمان جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ضمن رؤية المحافظة التى نفذتها فى العديد من الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية حيث يتم توفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب ليقوموا بأعمال التجميل والتطوير لافتًا إلى دهان جذوع الأشجار بطول كورنيش النيل بشكل جمالى متناسق لافتًا إلى استكمال أعمال دهان وتنفيذ الإرشادات والإشارات والعلامات المرورية بالشوارع كما تم الاستفادة من خبراتهم فى وقت سابق فى دهان الأعمدة والحوائط والأسوار والبلدورات والأرصفة بالشوارع والميادين وكذلك المزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية.



تطوير الكورنيش بواسطة طلاب التعليم الفني



تطوير الكورنيش



تطوير الكورنيش