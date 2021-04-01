وكتبت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "ما بعد الانتخابات الفلسطينية"، "بعد 15 عاماً على آخر انتخابات فلسطينية، يعود الشعب الفلسطينى إلى ممارسة حقه فى اختيار ممثليه فى المجلس التشريعى فى 22 مايو المقبل، تلى ذلك انتخابات رئاسية فى 31 يوليو، ثم انتخابات لتشكيل المجلس الوطنى لمنظمة التحرير فى 31 أغسطس".

واعتبرت الصحيفة هذه الانتخابات خطوة على طريق المصالحة الوطنية، وبداية لعمل فلسطينى مشترك لاسترداد حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة الفلسطينى، لافتة إلى أنه من المنتظر استكمال تقديم القوائم خلال ساعات.



