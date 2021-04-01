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سفير ألمانيا بالقاهرة: سعداء بوصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا لمصر.. فيديو

الخميس، 01 أبريل 2021 01:25 م
سفير ألمانيا بالقاهرة: سعداء بوصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا لمصر.. فيديو سفير المانيا بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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رحب سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، بوصول الشحنة الأولى من جرعات لقاح كورونا عبر تحالف التطعيم جافى ومنصة كوفاكس لتوفير اللقاح، مؤكدًا أن هذا مؤشر على تعددية الأطراف، وتستطيع أن تجد حلول عادلة بصورة فاعلة.

 
وقال سيريل فى مقطع فيديو على الصحفة الرسمية لسفارة ألمانيا: لقد راهنت ألمانيا منذ البداية على التضامن الدولى، كما أكد الرئيس السيسى فى كلمته التى ألقاها فى منتدى أسوان على هذا المعنى، ولن يتنسى التغلب على الجائحة إلا بتكافت الجميع، ومفتاح ذلك هو توزيع اللقاح بشفافية، من خلال مجتمع دولى متضامن.
 
وأضاف سيريل نون: لقد كرست ألمالنيا نفسها للسير على هذا الدرب، قدمت 1.2 مليار يورو، وتعد أكبر مانح فى آلية كوفاكس، قائلًا: إنه لمن دواعى سرورى أن أرى اليوم وصول هذا الدعم، فى صورة الشحنة الأولى من جرعات اللقاح، على نحو ملموس للغاية الى شركائنا المصريين.

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