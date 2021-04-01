رادار المرور يصطاد 1505 سيارة مسرعة فى 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1505 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 122 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 13 دراجة نارية مخالفة، 14 مخالفة موقف عشوائى، 21 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.