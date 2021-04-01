حبس عامل قتل شخص وأصاب آخر بسبب خلافات بينهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار عبد المنعم حشيش، وكيل نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شادى الشاذلى رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية، حبس عامل كاوتش، بقرية أم أخنان، عقب قيامه، بقتل وإصابة شخصين، مستخدمًا سلاح آلى، بسبب خلاف بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث قويسنا بالمنوفية، من ضبط عامل كاوتش، بقرية أم أخنان، عقب قيامه، بقتل وإصابة شخصين، مستخدمًا سلاح آلى، بسبب خلاف بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز قويسنا من ضبط عامل كاوتش ومقيم بقرية أم خنان، عقب قيامه، بقتل وإصابة شخصين، مستخدمًا سلاح آلي، بسبب خلاف بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.