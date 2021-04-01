جارديان: بايدن يخصص 2 تريليون دولار لتحسين البنية التحتية وتعزيز الوظائف

كتبت رباب فتحى

كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن عما أسماه استثمارًا يحدث "مرة واحدة في الجيل" في البنية التحتية الأمريكية ، ووعد البلاد التى لا تزال تكافح للتغلب على جائحة فيروس كورونا بأن خطته البالغة تريليوني دولار ستخلق "أقوى اقتصاد وأكثره مرونة وابتكارًا في العالم".

وتحدث فى مركز تدريب النجارين خارج بيتسبرج ، وهو نفس المكان الذى أطلق فيه حملته قبل عامين ، ليعود بايدن كرئيس لتوضيح تعهد حملته بـ "إعادة بناء العمود الفقري لأمريكا".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاقتراح الموسع ، المسمى بخطة الوظائف الأمريكية ، سيعيد بناء 20 ألف ميل من الطرق والطرق السريعة وإصلاح أكثر 10 جسور أهمية اقتصاديًا في البلاد من بين قائمة مترامية الأطراف من المشاريع الأخرى التي قال بايدن إنها ستواجه أزمة المناخ ، وتحد من عدم المساواة في الثروة وتقوي القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

وقال بايدن: "إنه استثمار يحدث مرة واحدة في جيل في أمريكا على عكس أي شيء قمنا به منذ أن أنشأنا نظام الطرق السريعة بين الولايات وسباق الفضاء منذ عقود."

ويشمل الإجراء مئات المليارات من الدولارات لتحسين البنية التحتية واستبدال أنابيب المياه المصنوعة من الرصاص، مما يضمن الوصول إلى مياه الشرب النظيفة ؛ وترقية الشبكة الكهربائية ، مما يجعلها أكثر موثوقية أثناء التحول إلى مصادر طاقة جديدة وأنظف.

كما يسعى إلى تحسين مرافق الرعاية المجتمعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحديث المدارس وتعديل المنازل والمباني المكتبية مع تخصيص التمويل لتدريب ملايين العمال ودعم المبادرات التي تعزز النقابات العمالية.

وقال بايدن إن الإنفاق على مدى ثماني سنوات سيولد ملايين الوظائف الجديدة. ولدفع ثمن الحزمة ، اقترح زيادة كبيرة على ضرائب الشركات من شأنها أن تعوض الإنفاق على مدار 15 عامًا. من بين التغييرات ، دعا بايدن إلى رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28٪ من 21٪ وإجراءات لإجبار الشركات متعددة الجنسيات على دفع المزيد من الضرائب في الولايات المتحدة على الأرباح المكتسبة في الخارج.

وستزيل خطة التمويل الأجزاء الرئيسية من قانون خفض الضرائب الذي وضعه دونالد ترامب ، والذي خفض معدل ضريبة الشركات من 35٪ إلى 21٪ وكان إنجازًا تشريعيًا مميزًا لسلفه.