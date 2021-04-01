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تعرف على 8 أرقام مهمة عن أعداد العاملين بالقطاع العام

الخميس، 01 أبريل 2021 05:30 ص
تعرف على 8 أرقام مهمة عن أعداد العاملين بالقطاع العام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب أمين صالح

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن أعداد العاملين في القطاع العام لعام 2020 إذ بلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام 760.7 ألف فرد مقابل 791.2 ألف فرد في عام 2019، ونرصد فيما يلى 8 أرقام مهمة عن عدد العاملين بالقطاع العام:

  1. بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 760.7 ألف فرد في عام 2020.
  2. عدد العاملين في القطاع العام في عام 2019 بلغ 791.2 ألف فرد.
  3. بلغ عدد العاملين الذكور 659.7 ألف فرد عام 2020.
  4. بلغ عدد العاملات الإناث 100.9 ألف فرد عام 2020.
  5. سجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين، حيث بلغ 213.6 ألف فرد بنسبة قدرها.
  6. عدد العاملين في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية جاء في المرتبة الثانية بنسبة 23% من التشغيل يليه قطاع الكهرباء.
  7. سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت 312 ألف عامل بنسبة 41% من إجمالي العاملين.
  8. سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 30.9% من إجمالى عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7% من اجمالي عدد العاملين.

العاملين بالقطاع العام

جهاز الإحصاء

الكهرباء

البترول

قطاع الأعمال

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