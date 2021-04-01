تعرف على 8 أرقام مهمة عن أعداد العاملين بالقطاع العام

كتب أمين صالح

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن أعداد العاملين في القطاع العام لعام 2020 إذ بلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام 760.7 ألف فرد مقابل 791.2 ألف فرد في عام 2019، ونرصد فيما يلى 8 أرقام مهمة عن عدد العاملين بالقطاع العام: