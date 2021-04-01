تعرف على استعدادات شركة المترو خلال تحرك موكب المومياوات الملكية السبت

كتب رضا حبيشى

اتخذت شركة المترو استعدادات خاصة بها خلال تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط يوم السبت بعد غد تعرف عليها خلال التقرير التالى: