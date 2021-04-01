اليوم السابع
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تعرف على استعدادات شركة المترو خلال تحرك موكب المومياوات الملكية السبت

الخميس، 01 أبريل 2021 01:54 م
تعرف على استعدادات شركة المترو خلال تحرك موكب المومياوات الملكية السبت مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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اتخذت شركة المترو استعدادات خاصة بها خلال تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط يوم السبت بعد غد تعرف عليها خلال التقرير التالى:

1- سيتم غلق محطة مترو أنور السادات من الساعة 12 ظهرا حتى 9 مساء.

2- قطارات الخطين الأول والثانى ستستمر حركتها طوال اليوم دون أن تتوقف بمحطة أنور السادات.

3- باقى المحطات مستمر تشغيلها بشكلٍ طبيعي.

4- قرار غلق مداخل ومخارج محطة أنور السادات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- سيتم العمل بجداول التشغيل اليومية لقطارات الخطوط الثلاثة يوم السبت المقبل.

6-مخطط إعادة فتح محطة أنور السادات بعد انتهاء فاعليات نقل المومياوات الملكية.

7- مخطط يبدأ مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.

8- سيتم نقلها بواسطة عربات صنعت خصيصا لنقل مومياوات الملوك الفراعنة فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

9- متوقع تخلو الشوارع التى سيتخذها مسار الموكب من المارة.

 


المومياوات الملكية

مترو الانفاق

محطة انور السادات

المترو

غلق مترو انور السادات

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