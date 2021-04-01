اليوم السابع
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تطعيم 962 ألف طفل بجميع مراكز المنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الخميس، 01 أبريل 2021 01:44 م
تطعيم 962 ألف طفل بجميع مراكز المنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال الحملة القومية ضد شلل الاطفال
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بعد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى غدا، الجمعة الموافق 2 إبريل بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة الصحة، أنه تم تطعيم 962 ألف و341 طفل بنسبة تغطية 98.2% من المستهدف، وذلك حتى نهاية اليوم الثالث من الحملة، مشيراً إلى أنه يجري متابعة أعمال الحملة بصفه مستمرة، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة.
 
من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2710 فرق ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا مؤكداً أنه تم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 


مديرية الصحة

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قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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