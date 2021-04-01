تسجيل 2022 حالة شفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت بيانات متابعة الإصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء شفاء 2022 حالة وتسجيل صفر وفيات وإصابات جديدة، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة موقف الإصابات بكورونا، أنه خلال 24 ساعة تم رصد صفر إصابات جديدة، وصفر وفيات وشفاء 3، ولا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات 3 حالات، و58 حالة أخرى تخضع للعزل المنزلى.

وأشار البيان إلى أن إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء هى 334 حالة إيجابية، 2022 حالات تعافى من الإصابة، و118 حالة وفاة.

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام .

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا 200 مصل من أول دفعة من لقاح كورونا مخصصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .