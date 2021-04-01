اليوم السابع
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تخفيض ضغوط المياه ببعض مراكز الدقهلية اليوم لأعمال التطهير

الخميس، 01 أبريل 2021 06:00 ص
تخفيض ضغوط المياه ببعض مراكز الدقهلية اليوم لأعمال التطهير الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه يجرى اليوم الخميس أعمال تطهير بيارات مآخذ المياه القديم والجديد فى كل من ميت فارس ببني عبيد وجديلة بالمنصورة من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة 1 مساء، ينتج عنها تخفيض ضغوط المياه ببعض مناطق مدن ومراكز بنى عبيد والمنصورة ودكرنس وتمى الإمديد.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وقد أوضح تقرير الشركة أن المناطق المتأثرة بانخفاض ضغوط المياه نتيجة أعمال تطهير مآخذ المياه المشار إليهما هى مدينة ومركز بني عبيد بالكامل، ومدينة ومركز تمى الإمديد بالكامل، والوحدات المحلية بقرى الربيعة والمحمودية ومنشية عبد الرحمن بمركز دكرنس، والوحدة المحلية بقرية طناح مركز المنصورة.

وتهيب محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطنى تلك المناطق وجميع الوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز نطاقها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من من مياة الشرب خلال فترة الاعمال المعلن عنها.

جاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذا لخطة التطهير الدورية لمحطات ومآخذ مياه الشرب والشبكات حرصا توافر مياه الشرب النقية للمواطنين بنطاق المحافظة.


الدقهليه

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