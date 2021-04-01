تحرير 42 محضرا تموينيا وإعدام 140 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك بحملة فى دهب

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة دهب، حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، وقام عبد الحميد النجار مفتش أغذية دهب بالمرور على 22 منشأة غذائية وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية و22 محضراً لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

كما قام بإعدام 140 كجم و74 لتر لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولوجود تغير في الخواص الطبيعية لها، وتم سحب 6 عينات وإرسالها للمعامل المركزية لمعرفة مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، وتحرير مذكرة غلق لمنشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة بها.

وتستمر حملات التفتيش على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة بناء على تعليمات توجيهات الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، وتعليمات الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائى، والدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية.