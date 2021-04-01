اليوم السابع
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براءة روسية من تهمة تعريض طفلتها للخطر بسبب صورتها مع الراقصة جوهرة

الخميس، 01 أبريل 2021 04:15 م
براءة روسية من تهمة تعريض طفلتها للخطر بسبب صورتها مع الراقصة جوهرة الراقصة جوهرة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى ومحمد رضا ، ببراءة روسية من تهمة تعريض طفلتها للخطر بسبب صورة لها مع الراقصة جوهرة.

 

وتعود أحداث الواقعة، عندما أقام زوج دعوى ضد طليقته الروسية يتهمها بتعريض طفلتها للخطر عقب تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعى للطفلة مع الراقصة جوهرة، فقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة فى أول درجة بحبس والدة الطفلة الروسية سنة مع الشغل، بينما ألغت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة الحكم وقضت ببراءة المتهمة.


الراقصة جوهرة

براءة روسية

تعريض طفل للخطر

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