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المستشار حمدى عبد التواب وكيلا لنادى القضاة بعد فوزه للمرة الخامسة بالانتخابات

الخميس، 01 أبريل 2021 04:25 م
المستشار حمدى عبد التواب وكيلا لنادى القضاة بعد فوزه للمرة الخامسة بالانتخابات انتخابات نادى القضاة - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم - محمد أبو عوض

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للمرة الخامسة على التوالي جدد أعضاء نادى قضاة مصر، ثقتهم في المستشار حمدي معوض عبد التواب، واختاروه عضوا بمجلس إدارة النادى.
 
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة النادي، منذ قليل، فوز المستشار حمدي معوض عبد التواب على مقعد المستشارين بالتزكية، ليصبح رسميًا وكيلا لنادي قضاة مصر.
 
كما فاز المستشار محمد هاني عبدالجابر، بمقعد النيابة العامة بالتزكية.
 
يذكر أن المستشار حمدي معوض عبدالتواب، قد حصد 2399 صوتًا في الانتخابات السابقة للنادي تخطي بها نصف عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات، كما حصد في الانتخابات التي تسبقها 2533 ليكون الأعلى حصدًا للأصوات المشاركة في الانتخابات.

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