القضاء يرفض دعوى تطالب "اليوم السابع" بتعويض مليون جنيه

قضت الدائرة 12 تعويضات شمال الجيزة، برفض الدعوى المقامة من ضابط شرطة ضد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والتى طالب فيها بوقف الموقع وتعويض مليون جنيه لنشر خبر بتاريخ 2 أبريل 2017 الماضى تحت عنوان "تفاصيل القبض على مقدم شرطة وإمام مسجد وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج.. المتهمون اعترفوا: استأجرنا ودفع تكليف انتقالنا واستغل سلطته لتأمين التنقيب.. والضابط نافيا محصلش".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز محمد عبد الله، وعضوية المستشارين خالد محمد ناجى شحاتة، ومحمود عبد الرحمن عبد المقصود الدسوقى.

حضر المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، المستشار القانونى لجريدة "اليوم السابع" الجلسة، ودفع برفض الدعوى وانتفاء ثمة قصد من النشر وأن محتوى الخبر غرضه الإعلام والنفع العام.

كما دفع المستشار القانونى لجريدة "اليوم السابع"، بأن المدعى لم يتقدم لموقع اليوم السابع بطلب حق الرد أو تصحيح الخبر.

يذكر أن ضابط شرطة أقام دعواه ضد "اليوم السابع" وطالب فيها المحكمة الاقتصادية بتعويض مليون جنيه عن خبر نشر بتاريخ 2 أبريل 2017 تحت عنوان "تفاصيل القبض على مقدم شرطة وأمام مسجد وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج.. المتهمون اعترفوا: استأجرنا ودفع تكليف انتقالنا واستغل سلطته لتأمين التنقيب.. والضابط نافيا محصلش"، وحدد جلسة 15 أكتوبر 2020 الماضى لنظر الدعوى .

وحضر المستشار أنور الرفاعى، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص فى القضية رقم 1693 لسنة 2020، وتم إحالتها لمحكمة تعويضات شمال الجيزة وقيدت برقم 35 لسنة 2020 تعويضات شمال الجيزة، وقضت المحكمة برفض الدعوى.