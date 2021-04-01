الحكومة الإيطالية تعلن حظر وصول سفن الرحلات البحرية إلى فينسيا

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس حظر وصول سفن الرحلات البحرية نهائيا إلى المنطقة المحيطة بوسط مدينة البندقية (فينيسيا) وخصصت 2.2 مليون يورو لبناء نقاط إرساء خارج بحيرة فينيسيا، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقالت صحيفة "توري نيوز" الإيطالية إن وزير الثقافة الإيطالى داريو فرانشيسكيني - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) - بهذا الحظر، ووصفه بأنه "قرار عادل ننتظره منذ سنوات".

وأشار فرانشيسكينى إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو"، مضيفا أنه سيتم الآن البحث عن مقترحات لبناء أرصفة لسفن الركاب الكبيرة وسفن الحاويات للرسو خارج المياه المحمية للبحيرة، بعيدا عن المواقع التاريخية بالمدينة.

يأتى ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان إيطاليا حظرا مؤقتا على الطرادات العملاقة من الالتحام أو الإبحار بالقرب من المركز التاريخي لمدينة البندقية؛ مما أدى إلى تحويل سفن الركاب الكبيرة إلى ميناء مارغيرا الصناعي، على بعد حوالي 10 كيلومترات في البر الرئيسي.