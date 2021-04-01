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الخميس، 01 أبريل 2021 05:38 م
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اصطدام سيارة متحدث الرئاسة الروسية بتاكسى فى موسكو دون إصابات.. فيديو

الخميس، 01 أبريل 2021 05:06 م
اصطدام سيارة متحدث الرئاسة الروسية بتاكسى فى موسكو دون إصابات.. فيديو حادث سيارة متحدث الرئاسة الروسية
كتب محمد شعلان

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تعرضت السيارة التابعة للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، لحادث سير، حيث اصطدمت السيارة الحكومية بسيارة تاكسى فى وسط العاصمة موسكو، ولم يصب دميترى بأذى خلال الحادثة، ولكن تأذى غطاء العجلات والمصد وباب السيارة من نوع "Genesis" نتيجة الاصطدام، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، لصحيفة "إر بي كا" الروسية، أن الجميع على ما يرام، وأنه لم يكن فى السيارة، وعند وقوع الحادثة كانت السيارة متجهة من خدمة السيارات إلى مركز المدينة، فيما تقوم شرطة المرور الآن بالتحقيق في ملابسات الحادث.

صور اطارات السيارة
صور إطارات السيارة

وأظهرت لقطات فيديو وصور الأضرار الطفيفة التي لحقت بسيارة المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وحالة المرور في المنطقة التي وقعت بها حادثة الاصطدام بين السيارة الحكومية والتاكسى.


متحدث الرئاسة الروسية

الرئاسة الروسية

موسكو

دميترى بيسكوف

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