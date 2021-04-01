إيده تتلف فى حرير.. عم عاطف يحول بقايا الزجاج لـ فوانيس فى قنا "فيديو"

قنا - صابر سعيد

على مدار 20 عاما بدأ فى تعلم صناعة الفوانيس ومجسمات المساجد من بقايا الزجاج، ليصبح من أمهر الصناع فى قنا بذلك المجال، ويحول الموهبة إلى مجال للكسب والرزق بجانب عمله فنى كهرباء.

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع العم عاطف محمد، صانع الفوانيس ومجسمات المساجد من بقايا الزجاج بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا، والذى تعلم تلك الصنعة منذ ما يزيد عن 20 عاما عن طريق الهواية.

قال عاطف محمد إنه بدأ فى عمل المجسمات منذ أكثر من 20 عاما، حيث تعلم الصنعة من تلقاء نفسه وهى هوايته المفضلة منذ سنوات، حيث يستخدم فيها الأخشاب والمسامير والغراء والزجاج القديم ليصنع منها الأشكال.

وأوضح عاطف محمد أنه يحصل على الزجاج من جار له بسعر رخيص وبدون نقود فى بعض الأحيان، لافتًا إلى أنه يبدأ فى صناعة الخشب فى البداية ثم تصميم الزجاج ولصقه بالغراء وتحديد الألوان، وتقطيع الزجاج تعلمه من تلقاء نفسه، حيث تحتاج الصنعة للصبر ويستغرق الفانوس 3 أيام.

وأشار عاطف محمد إلى أن المواد التى يستخدمها فى لصق الفوانيس والزجاج تظل لفترات طويلة فهناك فوانيس موجودة منذ عام 2013 وما زالت محتفظة بقوامها، لافتًا إلى أنه يروج لمنتجاته عن طريق صفحته الشخصية على فيس بوك.