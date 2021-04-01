إحالة 18 ألف مخالفة تعدٍ على الترع إلى النيابات

كتبت أسماء نصار

ارتفع إجمالى المحاضر التى تم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى إلى 18 ألفا و10 محاضر مخالفات، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.

وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعية وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات، حيث يوجد مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة.