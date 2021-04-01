أخبار مصر.. وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك، وبدء الاستعداد أيضا لعيد الفطر، حيث كشف الوزير نية الوزارة إقامة صلاة العيد فى الساحات المحددة بأسوار فقط أو المساجد الكبرى، والتى بها ساحات كبيرة حتى يتم السيطرة عليها وعلى أعداد المصلين بها بالضوابط الاحترازية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر أهم الأخبار.



أمطار على السواحل الشمالية غدا وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



التموين: تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء

قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عمل المخابز في شهر رمضان بدءاَ من الساعة الثامنة صباحا حتي الخامسة مساء، وفتح العمل بسيستم للمخابز التي يتم تحديدها بمعرفة مديري المديريات حتي الساعة العاشرة مساء، لضمان توافر الخبز طوال اليوم لافتا، إلى أن تنظيم عمل المخابز بشهر رمضان في تلك الساعات يسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم.

وطالب الوزير، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقا للمواعيد المقررة لذلك أيضاً ، كما وجه مديريات التموين بعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استمرار الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، كذلك ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الجهات التابعة للمديريات علي توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة المهمة والضرورية منها بالأسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ صرف السلع التموينية، وكذلك توافر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بكافة انواعها خلال شهر رمضان.



عوض تاج الدين: بدأنا اليوم دراسات تصنيع أدوية الأورام بعد توجيهات الرئيس السيسى

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن بدء دراسات معمقة تهدف لتصنيع الخامات الدوائية وأدوية الأورام في مصر، مشددا على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء مسالة أمن قومى.



وقال مستشار رئيس الجمهورية في اتصال هاتفى للتليفزيون المصري اليوم الخميس: "إن غالبية المواد الخام والمواد الفعالة التي تدخل في صناعة الدواء لا تصنع في مصر، منوها بأن 80 % من المنتجات الدوائية مصنعة محليا ، لكن هناك 20 % لا تصنع في مصر لاحتوائها على مواد شديدة التعقيد، معلقا بالقول: "الدول الكبرى والعظمي لا تصنع كل شيء.



وأشار"عوض تاج الدين" إلى أن توفير مدخلات الصناعات الدوائية تهدف للمساهمة في دعم الصناعة الدوائية العالمية".



الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين المشاركين فى تعويم سفينة الحاويات البنمية.. صور

كرم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، الخميس، العاملين المشاركين فى تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، و لفيف من وسائل الإعلام، وذلك بالصالة المغطاة بالإسماعيلية.



بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلى عن تعويم سفينة الحاويات البنمية، تلاها كلمة السيد الفريق رئيس الهيئة.



وفى مستهل كلمته، نقل الفريق أسامة ربيع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واعتزازه بما قدمه العاملين بالهيئة من جهد على مدار 6 أيام متواصلة لتعويم السفينة البنمية العملاقة، مشيرا فى هذا الصدد، إلى أهمية هذا الحدث الذى حظى بمتابعة العالم أجمع نظرًا لأهمية القناة التى تعد الشريان الحيوى لحركة التجارة العالمية.



وأكد رئيس الهيئة أن تعويم وإنقاذ واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم يعد ملحمة وطنية وإنجازًا جديدًا تجاوز التحديات والمخاطر المختلفة، وتحولت معه المحنة إلى منحة، وأصبحت هذه التجربة درسًا عمليًا فى كيفية إدارة الأزمات، وتأكيدًا على قدرات القناة وما تمتلكه من كفاءات وإمكانيات.