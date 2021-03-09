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وكيل الصحة بالغربية: 103 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقوا لقاح كورونا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:00 ص
وكيل الصحة بالغربية: 103 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقوا لقاح كورونا لقاح علاج فيروس كورونا - أرشيفية
الغربية فريق المحافظات

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة فى محافظة الغربية، إن 103 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك من يوم الخميس الماضى حتى الآن، موضحا أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح من الساعه الثالثة عصرا كل يوم.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، مشيرا الى أن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل ، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم ، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.


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