وفيات كورونا.. المكسيك تسجل 319 وفاة جديدة والبرازيل تقترب من الألف

رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 987 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 266398.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 32321 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 11 مليونا و51665 منذ بدء الجائحة.

بينما أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و319 وفاة إضافية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و130477 والوفيات إلى 190923 .

ويقول مسؤولو الصحة إن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بسبب الفيروس في المكسيك أعلى بكثير من العدد الرسمي على الأرجح وذلك لعدم القيام بعمليات فحص على نطاق واسع.