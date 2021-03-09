وزير خارجية إيطاليا يناقش قضايا أوروبا وانتهاكات تركيا فى زيارة لقبرص

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بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الثلاثاء، مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس أوجه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الأوروبية.

وكانت السياسات التركية على رأس أولويات أجندة المباحثات بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بابتزاز أنقرة المتعمد لمحيطها الأوروبى بورقة اللاجئين، والتى تمثل تهديدا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لدول الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية - وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - أن زيارة دي مايو تتضمن أيضا عقد لقاءات مع كل من نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية في قبرص (يونفيسب)، إليزابيث سبهار.