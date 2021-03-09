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وزير الخارجية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية والوضع بليبيا مع نظيره الروسى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:07 م
وزير الخارجية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية والوضع بليبيا مع نظيره الروسى شكرى ولافروف
كتب : أحمد جمعة

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أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بالإضافة إلى التباحُث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

 

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا على المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، فضلًا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك، مشيرًا إلى أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال مُجمل الملفات الثنائية، وسُبل تعزيزها فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلديّن.

 

كما أضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية، بما فى ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الأوضاع فى ليبيا.


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