اليوم السابع
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نيوزويك: البيت الأبيض منفتح لإضافة خانة "الجنس الثالث" فى الوثائق الفيدرالية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:46 م
نيوزويك: البيت الأبيض منفتح لإضافة خانة "الجنس الثالث" فى الوثائق الفيدرالية متحولون جنسيا - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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قال البيت الأبيض، إنه منفتح إزاء وضع خانة ثالثة للجنس بخلاف ذكر وأنثى فى الاستثمارات الفيدرالية، مشيرًا إلى أن الإدارة ستحارب من أجل حقوق متساوية لجميع الناس، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد احتفل أمس الإثنين، باليوم العالمى للمرأة بتوقيع قرارين تنفيذيين لتحقيق المساواة بين الجنسين، الأول تأسيس مجلس لسياسة النوع داخل البيت الأبيض، والثانى توجيه وزارة التعليم بمراجعة القواعد الحالية لضمان أن يحصل الطلاب على تعليم خال من العنف الجنسى.

وخلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض، سأل أحد الصحفيين عما إذا كان بايدن ونائبته كامالا هاريس يرون قيمة فى توقيع قرار تنفيذى لإنشاء خيانة الجنس الثالث فى وثائق الهوية الحكومية الفيدرالية لمن يرغب بها، وأشار الصحفى إلى أن الرئيس ونائبته تطرقا إلى الأمر خلال الحملة الانتخابية العام الماضى.

وقالت جينفر كلين، المدير التنفيذى لمركز سياسة النوع بالبيت الأبيض إنها لم ترى بعد ما إذا كان هذا يتطلب قرارا تنفيذيا. وأضافت أنها تشير إلى وجود شمول فى تعريفهم للنوع، وسعى للتعامل مع كافة أشكال التمييز وقتال من أجل حقوق المتساوية للجميع، سواء كانوا المثليين والمتحولين جنسيا أو النساء والفتيات والرجال. وأضافت أن هذا بالتأكيد أمرا سيبحثونه، لكنها لا تعرف إذا كان يتطلب قرار تنفيذيا.

وتقول مجلة نيوزويك إن العديد من الولايات منها كاليفورنيا وكولورادو وإنديانا وميريلاند ومينيسوتا ونيفادا ويوتاه إلى جانب واشنطن العاصمة يوجد بها خيار الجنس الثالث فى وثائق إصدار الهوية من الولاية وغيرها من الوثائق.


الجنس الثالث

البيت الابيض

ادارة بايدن

المتحولين جنسيا

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